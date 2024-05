Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrräder aus Garage entwendet

Siegburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (1. Mai), 18:00 Uhr, und Donnerstag (2. Mai), 07:00 Uhr, wurden zwei Fahrräder an der Aggerstraße in Siegburg entwendet. Das grüne Herrenfahrrad der Marke Cube und das hellblaue Damenfahrrad der Marke Giant standen in einer Garage eines Einfamilienhauses und waren mit Schlössern gesichert. Der Gesamtwert der Fahrräder wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Wer etwas Verdächtiges im genannten Zeitraum im Bereich der Aggerstraße wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung. (Re)

