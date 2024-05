Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall in Ruppichteroth schwer verletzt

Ruppichteroth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 04.05.2024 gegen 14:40 Uhr in Ruppichteroth wurde eine Motorradfahrerin schwer verletzt. Die 19 jährige Frau aus Sankt Augustin befuhr mit ihrem Motorrad die L317 aus Eitorf kommend in Richtung Ruppichteroth-Schönenberg. In einer langgezogenen Linkskurve verlor die junge Frau die Kontrolle über das Krad, stürzte zu Boden und rutschte anschließend über die Fahrbahn in einen angrenzenden Straßengraben. Die Frau zog sich bei dem Unfall schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde nach erster medizinischer Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (Schu)

