Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Da brennt die Hecke

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Augenscheinlich der unsachgemäße Umgang mit heißer Asche führte in der Franz-Lehmann-Straße zu einem Heckenbrand. Hierbei wurden mehrere Koniferen beschädigt. Zuvor hatte eine Anwohnerin heiße Asche in eine Schubkarre geladen. Der einsetzende wind tat sein Übriges und wehte diese in Richtung der Hecke. Die Feuerwehr konnte schlimmeres verhindern.

