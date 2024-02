Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheiben zweier Fahrzeuge eingeschlagen

Jena (ots)

Wie am Sonntag ein Zeuge feststellen musste, demolierten Unbekannte zwei geparkte Fahrzeuge im Reinholdweg. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen die Täter jeweils die Seitenscheiben der Fahrzeuge der Marke Mercedes ein. Im Anschluss öffneten diese gewaltsam die Tür und durchsuchten den jeweiligen Innenraum nach Beute. Ob die Täter mit Stehlgut unbekannt entkamen, muss nunmehr ermittelt werden. Die Tatzeit war am Sonntagfrüh gegen 3 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jen@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 50753/2024, zu melden.

