Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doppelt berauscht

Jena (ots)

Sonntagabend kontrollierten Beamte der Jenaer Polizei zwei Fahrzeugführer, zum einen in der Hermann-Pistor-Straße, zum anderen am Holzmarkt. Auch wenn die Örtlichkeiten und Fahrzeuge unterschiedlich waren, einte beide Personen der vorherige Konsum von Betäubungsmitteln. Sowohl dem 21-jährigen Fahrer eines Pkw Audi als auch einem 32-Jährigen in einem Pkw Skoda wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und die fällige Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell