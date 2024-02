Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Jena (ots)

Am 30. Januar 2024, einem Dienstag, wurde festgestellt, dass aus der 14. Etage des Bürogebäudes im Leutragraben ein etwa 30kg schwerer Betonklotz durch ein Fenster durch bisher unbekannte Täter geworfen wurde. Der Betonklotzlandete auf einem Vordach im 6. OG, durchschlug dort die Abdeckung einer Klimaanlage und die darunter befindliche Klimaanlage beschädigte. Hierbei ist ein bisher noch nicht konkret zu beziffernder Sachschaden, welcher jedoch mindestens fünfstellig ist, entstanden. Originär diente der Betonklotz als Türstopper im 15. OG bei einem dortigen Fitnessstudio. Dort wurde er letztmalig kurz vor Weihnachten 2023 gesehen. Weiterhin ergaben die Ermittlungen, dass man das Gebäude tagsüber durchaus betreten und sich ungehindert auch in die oberen Etagen begeben kann. Aufgrund der Schwere und Beschaffenheit des Betonklotzes wurde dieser vermutlich dieser vom Täter bzw. von den Tätern auf ein Fensterbrett gelegt und von dort gerade nach unten gestoßen. Auch ein Herausschmeißen des Betonklotzes wäre physikalisch möglich gewesen. Dies ist nunmehr, genau wie das Tatmotiv und ggf. die billigende Inkaufnahme von schweren Verletzungen von Personen oder sogar mehr, Bestandteil der Ermittlungen. Zur Aufhellung der Tat sowie den weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Jena nunmehr Zeugen. Wer kann Angaben zum Verbleib des Betonklotzes seit kurz vor Weihnachten 2023 bis zur Feststellung am 30.01.2024 geben? Wer hat Beobachtungen zum Werfen des Betonklotzes gemacht? Wann war dies konkret? Hat sich ggf. jemand mit dieser Tat später gerühmt? Hinweise werden telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 27002/2024, entgegengenommen.

