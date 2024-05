Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nach Vorfahrtverstoß zwei verletzte Pkw-Fahrerinnen

Troisdorf (ots)

Am Montagmorgen (06. Mai) ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Willy-Brandt-Ring / Saarstraße in Troisdorf, bei dem zwei Pkw-Fahrerinnen teils schwer verletzt wurden.

Gegen 08:30 Uhr befuhr eine 37-jährige Troisdorferin mit ihrem Porsche den Willy-Brandt-Ring aus Richtung Sieglarer Straße kommend in Richtung Hermann-Ehlers-Straße. Gleichzeitig befuhr eine 78-jährige VW-Fahrerin (ebenfalls aus Troisdorf) die Saarstraße und beabsichtigte im Einmündungsbereich nach links auf den Willy-Brandt-Ring abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen.

Nach Angaben der 78-Jährigen habe die Porsche-Fahrerin nach rechts geblinkt und damit ein Abbiegen in die Saarstraße angekündigt, weswegen sie in den Einmündungsbereich eingefahren sei. Die 37-Jährige hingegen gab an, dass die VW-Fahrerin plötzlich auf den Willy-Brandt-Ring abgebogen sei.

Beide Frauen wurden verletzt. Die 37-Jährige kam schwer und die 78-Jährige leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser.

Sowohl der Porsche, als auch der VW war nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Die Fahrbahn wurde im Einmündungsbereich für rund eine Stunde teilweise gesperrt. Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Gegen die 78-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell