POL-LB: Weil der Stadt: Unfallflucht auf der B 295

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (16.11.2023) brach ein noch unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Graf-Ulrich-Straße in Leonberg ein. Indem er die Schlösser manipulierte, gelang es ihm in das Lokal eindringen zu können. Anschließend stahl er einen Bediengeldbeutel und zwölf Flaschen Alkohol. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 650 Euro. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 ...

