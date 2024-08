Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfallflucht, Radfahrer verletzt

Altenberge (ots)

Am Freitag (02.08.) ist es an der Straße "An der Alten Molkerei" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen.

Ein 23-jähriger Rennradfahrer fuhr gegen 09.30 Uhr auf dem Radweg in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. In einer Linkskurve kam ihm ein Radfahrer, der ein Handy in der Hand hielt, entgegengefahren. Der Blick des Mannes war auf das Handy gerichtet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 23-Jährige aus, kam auf den Grünstreifen und stürzte. Der Altenberger verletzte sich dabei leicht.

Der unbekannte Radfahrer fuhr in Richtung Hanseller Straße weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Er wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 16 bis 19 Jahre alt und hat dunkelbraune kurze Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt, blaue Jeans, weiße Sneaker und war auf einem schwarzen Hollandrad unterwegs.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, 02571/928-4455.

