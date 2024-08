Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW-Vollbrand auf der BAB 5

Bad Hersfeld (ots)

Am Dienstag, den 06.08., um 18:40 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 5, Gemarkung Niederaula, Kilometer 373,200, zwischen dem Autobahndreieck Hattenbach und Anschlussstelle Alsfeld Ost, kurz vor der Rastanlage Rimberg, zum Vollbrand eines Schweizer PKW.

Der 59-jährige polnische Fahrzeugführer aus der Schweiz befuhr mit seinem Ford, C-Max, die BAB 7 am Hattenbacher Dreieck und wechselte gerade auf die BAB 5 in Fahrtrichtung Frankfurt, als er plötzlich einen Leistungsabfall an seinem PKW bemerkte.

Durch den plötzlichen auftretenden technischen Defekt an seinem PKW entstand eine starke Rauchentwicklung, daraufhin hielt er sein Fahrzeug auf dem Standstreifen des o.g. Bereiches an. Der Motorraum stand sofort in Flammen.

Der Fahrer konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen, bevor das Fahrzeug in kürzester Zeit in Vollbrand stand.

Durch die eingesetzte örtliche Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Fahrbahndecke des Standstreifens bzw. des ersten Fahrstreifens wurden ebenfalls beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Als Brandursache wird nach jetzigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt im Motorraum angenommen. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste der erste und der zweite Fahrstreifen vollgesperrt werden, ein Rückstau entstand nicht. Am Einsatzort waren eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, die FFW Kirchheim und die Autobahnmeisterei Hönebach eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell