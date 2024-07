Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Fünf Sprayer am Haltepunkt Gohlis erwischt

Leipzig (ots)

Völlig sicher fühlten sich am Sonntagmorgen fünf Männer im Alter von 18 bis 41 Jahren als sie ein Gebäude am S-Bahnhaltepunkt Leipzig -Gohlis besprühten. Doch ganz alleine waren sie nicht, denn sie wurden bei ihrer Aktion beobachtet und der Polizei gemeldet. Wenig später wurden die Fünf (18,21,23,37,41) durch Beamte der Lan-despolizei und der Bundespolizei Leipzig noch am Tatort festgenommen. Am Tatort fanden die Beamten noch umfangreiche Sprayerutensilien und beschlagnahmten diese. Die Bundespolizei Leipzig hat gegen die fünf Deutschen Ermittlungsver-fahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell