Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: "Sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist"

Leipzig (ots)

An dieses Zitat von Johann Wolfgang von Goethe hätte ein Georgier wohl besser denken sollen, als er gestern Nachmittag mit einem Ladendieb am Hauptbahnhof Leipzig unterwegs war. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellte die Bundespolizei fest, dass der 50-Jährige unter anderem wegen versuchten Mordes per Haftbefehl gesucht wurde. __________________________

Am 23. Juni 2024 beobachteten Zivilkräfte der Bundespolizei einen Ladendiebstahl am Hauptbahnhof Leipzig. Sie kontrollierten den Tatverdächtigen und seinen Begleiter. Dabei stellten sie fest, dass der 50-jährige, georgische Gefährte per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen ihn lag neben einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls, ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes vor.

Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Leipzig gebracht.

Gegen den 39-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen gegen den Georgier dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell