Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Gesuchter 20-Jähriger durch niederländischen Polizisten im Hauptbahnhof Leipzig gestellt

Leipzig (ots)

Gestern Abend stellte die Gemeinsame Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum (GEG BaZe) zusammen mit einem niederländischen Polizisten einen 20-jährigen Dieb im Leipziger Hauptbahnhof. Die Bundespolizei nahm den bereits gesuchten Mann fest.

Der 20-Jährige wurde gestern Abend von einer Mitarbeiterin einer Filiale am Hauptbahnhof in Leipzig als Tatverdächtiger eines Diebstahls vom 10. Juni 2024 wiedererkannt. Als der Mann dies bemerkte, flüchtete er. Doch weit kam er nicht, denn in der Nähe befand sich ein niederländischer Polizist mit einer Streife der GEG BaZe. Der Deutsche wurde festgenommen. Die Bundespolizei hörte den Beschuldigten zum Diebstahl vom 10. Juni 2024 an. Im Anschluss eröffneten ihm die Beamten noch einen Haftbefehl. Das Amtsgericht Leipzig hatte ihn im Juni letzten Jahres zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Nach Abschluss aller Maßnahmen brachten ihn die Bundespolizisten in die Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen.

Anmerkung:

Anlässlich der UEFA EURO 2024 sind zur Unterstützung der Bundespolizei am Spielort Leipzig ausländische Unterstützungskräfte u.a. aus Portugal, Tschechien, Italien, Kroatien, Niederlande und Frankreich im Einsatz. Sie versehen ihren Dienst gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten der GEG BaZe. Dabei tragen sie die Uniform ihres Entsendelandes. Vornehmlich werden die ausländischen Unterstützungskräfte im Bereich des Hauptbahnhofes Leipzig, der innerstädtischen Bahnhöfe und Haltpunkte, in den Zügen sowie am Flughafen Leipzig/Halle eingesetzt. Durch das gezielte Ansprechen der Fans in ihrer Muttersprache können Sprachbarrieren überwunden und das Vertrauen in die Polizei gestärkt werden.

