Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Portugiesischer Polizist erkennt rumänischen Taschendieb in Leipziger Hauptbahnhof wieder und ertappt ihn auf frischer Tat

Leipzig (ots)

Gestern Nachmittag erkannte ein anlässlich der UEFA EURO 2024 in Leipzig eingesetzter portugiesischer Polizeibeamter einen ihm bekannten Taschendieb am Hauptbahnhof wieder.

Der Polizist klemmte sich in Begleitung von Kollegen der Gemeinsamen Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum (GEG BaZe) an dessen Fersen und bemerkte, dass sich der Dieb beim Einsteigevorgang an der Zentralhaltestelle am Rucksack eines Reisenden zu schaffen machte. Kurze Zeit später warf der Mann etwas in einen Mülleimer.

Bei näherer Prüfung stellten die Polizisten fest, dass es sich dabei um das mittlerweile geleerte Portemonnaie eines tschechischen Staatsangehörigen handelte. Die tschechische ID-Karte befand sich noch in der Geldbörse.

Der 48-jährige Rumäne wurde festgenommen und zur Dienststelle am Hauptbahnhof gebracht. Bei ihm fanden die Beamten insgesamt 2100 tschechische Kronen und 100 Euro in bar.

Gegen den Mann, der sich in einer ersten Befragung geständig zeigte, wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Anmerkung:

Anlässlich der UEFA EURO 2024 sind zur Unterstützung der Bundespolizei am Spielort Leipzig ausländische Unterstützungskräfte u.a. aus Portugal, Tschechien, Italien, Kroatien, Niederlande und Frankreich im Einsatz. Sie versehen ihren Dienst gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten der GEG BaZe. Dabei tragen sie die Uniform ihres Entsendelandes. Vornehmlich werden die ausländischen Unterstützungskräfte im Bereich des Hauptbahnhofes Leipzig, der innerstädtischen Bahnhöfe und Halt-punkte, in den Zügen sowie am Flughafen Leipzig/Halle eingesetzt. Durch das gezielte Ansprechen der Fans in ihrer Muttersprache können Sprachbarrieren überwunden und das Vertrauen in die Polizei gestärkt werden.

