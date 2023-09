Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Ohne Ticket und mit Haftbefehl im Zug unterwegs

Dresden (ots)

Am Montagnachmittag (11.09.2023) gegen 17 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Mann am Bahnhof Dresden Neustadt. Der 33-Jährige war im Eurocity von Berlin nach Dresden ohne gültigen Fahrschein durch den Zugbegleiter angetroffen worden. Eine Überprüfung des Polen ergab zudem einen Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Hechingen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Geldstrafe in Höhe von 6.764,20 Euro konnte er nicht begleichen, sodass er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 219 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert wurde.

