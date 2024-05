Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub in Männerasyl - 35-jähriger Tatverdächtiger per Haftbefehl gesucht

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (23.05.2024) forderte ein 35-jähriger Mann in einem Männerasyl in der Hagener Innenstadt einen 27-Jährigen unter Vorhalt eines Messers dazu auf, ihm Bargeld herauszugeben. Gegen 03.00 Uhr betrat der Mann das Zimmer des 27-Jährigen in der Unterkunft in der Tuchmacherstraße. Der 35-Jährige hielt ein Messer in der Hand und forderte sein Gegenüber dazu auf, ihm Bargeld und eine ec-Karte auszuhändigen. Nachdem der 27-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, schlug der Angreifer ihm mit der Faust ins Gesicht und ging aus dem Zimmer heraus. Bei einer Überprüfung der Personalien des Tatverdächtigen fanden Polizeibeamte im Anschluss heraus, dass der 35-Jährige wegen Raubes per Haftbefehl gesucht wurde. Sie legten ihm Handschellen an, brachten ihn zum Polizeigewahrsam und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. (sen)

