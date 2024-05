POL-PPRP: Fahrzeuge auf Firmengelände aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (14.05.2024), gegen 03:00 Uhr, wurde ein Anwohner der Straße Am Weidenschlag durch ein lautes Geräusch geweckt. Als er aus dem Fenster schaute stellte er fest, dass sein, an den Fahrradständern vor seinem Haus angeschlossenes, E-Bike im Wert von circa 3.000 Euro entwendet wurde. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die ...

