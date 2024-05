POL-PPRP: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 14.05.2024, https://s.rlp.de/mZQjC Nach ersten Ermittlungen war eine 57-jährige Autofahrerin auf der Saarlandstraße in Richtung Heinigstraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Pestalozzistraße verbotswidrig nach links in die Straße abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit der parallel zu ihr, in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn. Die 57-Jährige wurde ...

mehr