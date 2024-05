POL-PPRP: Aktuelle Verkehrsbeeinträchtigung nach Unfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) - Am Montagnachmittag (13.05.2024), gegen 14:30 Uhr, meldete eine Zeugin einen 36-Jährigen, welcher auf einer Wiese in der Rheinuferstraße sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Polizeikräfte konnten den Mann wenig später in einem Supermarkt in der Ludwigstraße antreffen. Er wurde zu einer Polizeidienstelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Bastian Hübner Telefon: ...

