Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin kommt in Eilpe von der Fahrbahn ab und erfasst Fußgängerin

Hagen-Eilpe (ots)

Eine 59-jährige Autofahrerin kam am Mittwochnachmittag (22.05.2024) in Eilpe von der Fahrbahn ab und erfasste eine Fußgängerin. Die Frau war, gegen 16.30 Uhr, mit ihrem VW auf der Selbecker Straße in Richtung Eilpe unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit mehreren Schrankenzäunen sowie mit einem dort abgestellten PKW, einem Roller und einem Anhänger. Anschließend erfasste sie eine 23-jährige Fußgängerin. Diese stürzte und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Hagener Krankenhaus. Die 59-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme mussten Polizeibeamte Teile der Selbecker Straße sperren. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

