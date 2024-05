Polizei Hagen

POL-HA: Über 130 Fahrzeuge und Personen kontrolliert - Schwerpunktdienst der Hagener Polizei wieder gemeinsam mit städtischem Ordnungsdienst im Einsatz

Hagen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (17.05.2024) sowie am Dienstag (21.05.2024) waren Beamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei, gemeinsam mit dem zivilen Einsatztrupp sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des städtischen Ordnungsdienstes für zahlreiche Kontrollen in Altenhagen, Wehringhausen und am Hauptbahnhof unterwegs. Dabei überprüften sie insgesamt über 130 Personen und Fahrzeuge und sprachen diverse Platzverweise aus. Die Beamten vollstreckten einen Haftbefehl und leiteten zwei Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Darüber hinaus ahndeten sie mehrere erkannte Verkehrsverstöße und fuhren einige Haltestellen lang mit einem Linienbus mit. Die Einsatzkräfte des Ordnungsamtes ahndeten 80 Verstöße im ruhenden Verkehr und führten mehrere Gewerbe- und Jugendschutzkontrollen durch. In neun Fällen wurden die Waste Watcher aktiv, indem sie Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiteten. Bereits für die kommenden Tage und Wochen sind ähnliche Kontrollaktionen geplant. (sen)

