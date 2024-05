Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten und drei beteiligten Fahrzeugen

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Dienstagnachmittag (21.05.2024) in Altenhagen vier Personen leicht verletzt. Ein 42-jährige Autofahrer fuhr, gegen 16.20 Uhr, mit seinem Fort über die Eckeseyer Straße in Richtung Hauptbahnhof. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf den verkehrsbedingt vor ihm anhaltenden Skoda eines 50-jährigen Mannes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf das davorstehende Wohnmobil eines 66-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall verletzten sich der 42-Jährige sowie die Fahrer der beiden weiteren Fahrzeuge und die 71-jährige Beifahrerin in dem Wohnmobil leicht. Sowohl der Ford als auch der Skoda wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Rettungsdienst brachte den 42-jährigen Autofahrer in ein Krankenhaus. Da es Hinweise darauf gab, dass der Mann zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe angeben. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell