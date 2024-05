POL-HA: LKW verliert schwere Bandstahlrollen

Hagen-Wehringhausen (ots) - Polizeibeamte stellten am Montagmorgen (20.05.2024) drei jugendliche Tatverdächtige, die in der Nacht zuvor mehrere PKW in Wehringhausen aufgebrochen und ein Auto gestohlen hatten. In den frühen Morgenstunden des 20. Mai 2024 wurden der Hagener Polizei über 30 PKW-Aufbrüche in ...

