Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach räuberischer Erpressung in Wehringhausen gesucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter sprachen am Dienstagabend (21.05.2024) in Wehringhausen einen 14-jährigen Jugendlichen an und bedrohten ihn mit einem Messer. Der Jugendliche stand, gegen 18.50 Uhr, mit seinem Fahrrad vor einem Kiosk in der Kottmannstraße. Dort kamen die fünf oder sechs Unbekannten auf ihn zu und fragten ihn, ob er sein Fahrrad gegen eine E-Zigarette eintauschen wolle. Als er dies verneinte, zog einer der Täter ein Messer und forderte den 14-Jährigen dazu auf, ihm seine Musikbox sowie sein Bargeld auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam der Jugendliche nach. Anschließend flüchteten die Unbekannten über die Bismarckstraße in Richtung Haspe und stahlen ihm dabei auch noch das Fahrrad. Den Polizisten gegenüber sagte der 14-Jährige, dass die Täter zwischen 14 und 18 Jahren alt und etwa 175 cm groß waren. Sie hatten südosteuropäische Erscheinungsbilder und waren dunkel bekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Kripo ermittelt wegen der räuberischen Erpressung und nimmt Zeugenhinweise unter der 02331-986 2066 entgegen. (sen)

