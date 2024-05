Polizei Hagen

POL-HA: 75 Jahre Grundgesetz - Polizei Hagen gratuliert mit besonderer Collage

Ein Dokument

Hagen (ots)

Am 23. Mai feiert unser Grundgesetz seinen 75. Geburtstag. Es ist die Basis unseres Zusammenlebens und sichert den Frieden und die Freiheit in Deutschland. Anlässlich des 75. Geburtstages des Grundgesetzes, das auch die Grundlage für die Arbeit der Polizei ist, reiht sich das Polizeipräsidium Hagen in die Reihe der Gratulanten ein. Vor einigen Tagen beteiligten sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Direktionen der Behörde an der Erstellung eines Plakates. Sie ließen sich mit einer Ausgabe des Grundgesetzes fotografieren. Entstanden sind elf tolle Fotos, die nun Teil einer Collage sind. Die Plakate hängen in den Hagener Polizeiwachen und im Präsidium an der Funckestraße aus. (arn)

