BPOLI L: Handy weg, Ticket weg - Bundespolizei rettet niederländischem Fan den Fußballabend

Leipzig (ots) - Weil er ihnen keine Zigarette geben wollte, griffen vier Ukrainer ei-nen 22-Jährigen am Hauptbahnhof in Leipzig an. __________________________ Am 16. Juni 2024, gegen 00:45 Uhr erschien ein 22-Jähriger auf der Wache der Bundespolizei und gab an, gerade von mehreren Männern geschlagen und getreten ...

mehr