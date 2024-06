Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Diebisches Paar stiehlt Spielkonsole am Flughafen Leipzig/Halle

Leipzig (ots)

Am 10. Juni 2024 vergaß ein 9-jähriger Junge seine Spielkonsole inklusive Spiele und sein Tablet bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Leipzig/Halle. Den Verlust bemerkte er jedoch erst, als er die Kontrolle bereits verlassen hatte.

Da die Sachen weder abgegeben, noch in der Kontrollstelle aufgefunden wurden, sichtete die Bundespolizei die Videoaufnahmen vom Flughafen. Dort stellten sie einen Mann und eine Frau fest, die die Gegenstände an sich nahmen.

Da beide Personen in der Folge die Grenzkontrolle passierten, konnten sie retrograd anhand der Videoaufzeichnungen namhaft gemacht wer-den. Am 21. Juni 2024 landeten beide Tatverdächtigen wieder am Flughafen Leipzig/Halle und wurden dort bereits von der Polizei erwartet. Mit dem Tatvorwurf konfrontiert, händigten die 35-Jährigen den Beamten das Stehlgut aus.

Gegen Beide leitete die Polizeidirektion Leipzig in Strafverfahren wegen Unterschlagung ein.

Für den Jungen hat der Urlaub nun doch noch ein Happy End: Er bekommt Spielkonsole und Tablet zurück!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell