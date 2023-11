Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Pkw-Aufbrüche in der Richardstraße in Homburg-Reiskirchen

Homburg (ots)

In der Nacht vom 03.11.2023 auf den 04.11.2023 kam es in der Richardstraße in Homburg-Reiskirchen zu zwei Pkw-Aufbrüchen, die in Tatzusammenhang stehen könnten.

Aufgrund der derzeitigen Ermittlungen wird angenommen, dass zunächst ein weißer Renault, welcher in der Richardstraße, Ecke Mühlenflur, geparkt war, angegangen wurde. Hierbei wurde die hintere linke Seitenscheibe mittels eines keramischen Gegenstands eingeworfen. Aus dem Inneren des Pkw wurde nichts entwendet.

Laut Angaben von Zeugen hörten diese am 03.11.2023, gegen 22.15 Uhr, ein lautes Geräusch. Aufgrund der Gesamtumstände ist es möglich, dass es sich hierbei um den Tatzeitpunkt des beschriebenen Aufbruchs handelt.

Ein weiterer Pkw (blauer VW) welcher ebenfalls in der Richardstraße, zwischen den Anwesen 35 bis 41 abgestellt war, wurde im Verlauf der Nacht ebenfalls angegangen. Hierbei wurde auf identische Art und Weise die hintere Seitenscheibe eingeworfen und im Fahrzeuginneren zurückgelassene Wertgegenstände entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, zu melden. Weiterhin rät die Polizei keine Wertgegenstände, seien sie auch noch so gut versteckt, in Fahrzeugen zu belassen.

