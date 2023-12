POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr - PM 2

Mannheim (ots) - Zu einer Körperverletzung mit schwerwiegenden Verletzungen kam es am Sonntag gegen 23 Uhr in der Bürstadter Straße. Einer von zwei bislang unbekannten männlichen jungen Tätern, schlugen einem 42-Jährigen zunächst mit der Faust ins Gesicht des Mannes. Als der 42-Jährige zu Boden ging, trat der zweite Täter in das Gesicht des Mannes. Dies hatte ...

mehr