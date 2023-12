Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Unbekannte verletzen 42-Jährigen schwer - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Zu einer Körperverletzung mit schwerwiegenden Verletzungen kam es am Sonntag gegen 23 Uhr in der Bürstadter Straße. Einer von zwei bislang unbekannten männlichen jungen Tätern, schlugen einem 42-Jährigen zunächst mit der Faust ins Gesicht des Mannes. Als der 42-Jährige zu Boden ging, trat der zweite Täter in das Gesicht des Mannes. Dies hatte zur Folge, dass der 42-Jährige erhebliche Gesichtsverletzungen erlitt. Die beiden jungen Täter, von denen bislang nicht mehr bekannt ist, flüchteten in unbekannte Richtung. Der 42-Jährige musste durch den Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht werden. Das Polizeirevier Mannheim Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Angaben zu den Tätern oder dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/777690 beim Polizeirevier Sandhofen zu melden.

