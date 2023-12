POL-MA: BAB 6: Auffahrunfall; Lkw fährt einem am Stauenden stehenden Lkw auf

Mannheim (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 08:30 Uhr, drückte eine bisher unbekannte Täterschaft unter Gewalteinwirkung die Eingangstür eines Ladengeschäfts in der Stresemannstraße auf und gelangte so in das Innere des Geschäfts. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden mehrere Schmuckstücke sowie Friseurzubehör entwendet. Ersten ...

mehr