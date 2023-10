Kreisfeuerwehrverband Görlitz e.V.

KFV-Görlitz: Der Weltfeuerwehrverband CTIF zu Gast in der Oberlausitz

Görlitz (ots)

Vom 10.10. - 14.10.2023 dürfen wir als Kreisfeuerwehrverband Görlitz e.V. internationale Gäste begrüßen. Es handelt sich um Vertreterinnen und Vertreter der Geschichtskommission des Weltfeuerwehrverbandes, die in Ostritz und Zittau tagen werden. Mit der Unterstützung der Feuerwehren unseres Landkreises werden neben fachlichen Beratungen auch regionale Sehenswürdigkeiten in einem gut gefüllten Tagungsprogramm Bestandteil des Austausches sein.

Wir freuen uns, Sie zur Pressekonferenz anlässlich der 26. Tagung der CTIF Geschichtskommission und der 30. Tagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF einladen zu dürfen.

Details zur Pressekonferenz:

* Datum: 10. Oktober 2023 * Uhrzeit: 16:30 Uhr * Ort: Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal, Ostritz

Am ersten Tag der Tagung konzentriert sich die Agenda auf die Sitzung der CTIF Geschichtskommission. Am zweiten Tag wird das EU-Projekt: "Feuerwehrmuseen und Traditionsräume der Feuerwehr" im Mittelpunkt stehen. Dieses Projekt wird unter der Schirmherrschaft des sächsischen Ministerpräsidenten, Herrn Michael Kretschmer, vorgestellt. Es wird die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und Interviews mit den Organisatoren und Referenten zu führen. Wir würden uns freuen, Sie bei dieser Gelegenheit begrüßen zu dürfen und bitten um eine kurze Rückmeldung per Mail, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen dürfen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

