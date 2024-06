Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Geschwister wollten sich nur den Leipziger Hauptbahnhof ansehen

Leipzig (ots)

Ferienzeit ist Reisezeit, das dachten sich auch gestern Vormittag zwei Kinder (7, 9) aus Halle. Kurzerhand planten sie einen Ausflug zum Leipziger Hauptbahnhof und setzten den dann auch prompt um. Allerdings hatten sie ihre Eltern nicht in ihren Plan eingeweiht.

Die Beiden verabschiedeten sich zum Spielen nach Draußen und stiegen in Halle in die S-Bahn nach Leipzig. Allerdings fielen sie der aufmerksamen Zugbegleiterin auf, die umgehend die Bundespolizei Leipzig informierte. Die Beamten nahmen dann die beiden Reiselustigen im Leipziger Hauptbahnhof in Empfang und verständigten die Erziehungsberechtigten.

Gesund und munter wurden die Kinder später in der Wache der Bundespolizei den Eltern übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell