POL-PPWP: Schmierfinken gesucht!

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht die Schmierfinken, die in der Hauptstraße einen Gebäudekomplex verunstaltet haben. Über die Onlinewache ging am Wochenende die Anzeige ein, dass unbekannte Täter in den vergangenen Tagen mehrere großflächige Graffiti in verschiedenen Farben auf die Fassade des Hauses sowie daneben stehende Lagercontainer gesprüht haben. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Gesucht werden nun Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben und/oder helfen können, die Tatzeit weiter einzugrenzen. Die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern ist unter der Nummer 0631 369-2150 für entsprechende Informationen dankbar. |cri

