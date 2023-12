Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrlässige Brandstiftung

Imsbach (ots)

Am Freitag, 22.12.2023 gegen 17:40 Uhr löste vermutlich ein vom Wind aufgewehter Zigarettenstummel einen Brand an einem Einfamilienhaus aus. Ein unter einem Fenster befindlicher Busch geriet in Brand und hierdurch wurde die Fassade des Anwesens beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Schadenshöhe beläuft sich in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der 0631 369-2620 oder per Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell