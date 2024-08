POL-OH: Verkehrsmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Osthessen (ots)

Verkehrsmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall beim Überholen

Künzell. Bei einem Unfall am Montag (05.08.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro. Ein 95-jähriger Citroen-Fahrer befuhr gegen 12:50 Uhr die Bonifatiusstraße in Fahrtrichtung Florenberg und wollte nach aktuellem Kenntnisstand nach links in die Biligrimstraße abbiegen. Hierzu fuhr er an einem vor ihm befindlichen Pkw links vorbei und stieß aus noch unbekannten Gründen dabei mit einer Hecke sowie einem Zaun und einer kleinen Steinmauer zusammen.

Polizeistation Fulda

HEF

Alleinunfall

Niederaula. Am Samstag (03.08.), gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Fahrer eines VW Polo die Alsfelder Straße in Niederjossa in Richtung Alsfeld. Am Ortsausgang fuhr er nach vorliegenden Erkenntnissen anstelle einer Kurve geradeaus weiter und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr er durch einen Zaun in den Vorgarten eines Hauses. Er beschädigte mehrere Gegenstände und kam erst durch den Aufprall an der Hauswand zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden von rund 10.500 Euro.

Unfall beim Fahrspurwechsel

Bad Hersfeld. Am Montag (05.08.), gegen 9:30 Uhr, befuhr eine 66-jährige Fahrerin eines Dacia Jogger die rechte von zwei Fahrspuren auf der Dippelstraße in absteigende Richtung. Gleichzeitig befuhr ein 53-jähriger Fahrer eines Lkw die linke Fahrspur. Beim Fahrstreifenwechsel der 66-Jährigen kam es aus noch unklarer Ursache zur Kollision. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der sich auf etwa 5.500 Euro beläuft.

Unfall

Bad Hersfeld. Am Montag (05.08.), gegen 19 Uhr, befuhr eine 31-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Eclipse Cross die Straße "Lappenlied" in Richtung Innenstadt. Aus noch unbekannten Gründen kam sie dabei nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem dort abgeparkten Pkw einer 71-jährigen Frau. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.300 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

