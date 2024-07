POL-FR: Inzlingen: Brand eines Wohnmobiles

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 11.07.2024, kurz nach 11.00 Uhr, blieb ein Bagger mit der nach oben gerichteten Schaufel in einer Tiefgarageneinfahrt hängen. Der 24-jährige Fahrer wollte mit dem Bagger von der Basler Straße in die Tiefgarage einfahren und vergaß wohl die Schaufel abzusenken. Die Schaufel blieb an der 2,05 Meter hohen Einfahrt hängen und der Bagger ...

