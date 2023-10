Polizei Gütersloh

POL-GT: Bäckereieinbruch an der Sundernstraße - Tresor mit Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Eine Bäckerei an der Sundernstraße war in der Nacht von Freitag auf Samstag (20.10., 19.15 Uhr - 21.10., 02.15 Uhr) Ziel eines Einbruchs. Die unbekannten Täter gelangten durch eine rückwärtige Tür am Ricarda-Huch-Weg in die Räumlichkeiten. Den Erkenntnissen nach wurde ein Tresor mit Bargeld gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Sundernstraße/ Ricarda-Huch-Weg gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

