POL-GT: Ledertaschen und Portemonnaies aus der Auslage gestohlen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Nachdem ein Dieb am Dienstagnachmittag (17.10.) in einem Fahrradgeschäft an der Herzebrocker Straße unter anderem einen E-Bike-Akku gestohlen hatte, wurde er am Mittwochnachmittag (18.10.) durch Zeugen in der Nähe wiedererkannt. Die Zeugen sprachen ihn gegen 15.15 Uhr auf dem Parkplatz des Reinhard-Mohn-Berufskollegs an. Statt auf die Polizei zu warten, rannte der Mann über die ...

