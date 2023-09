Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: PKW gegen Baum

Schermbeck (ots)

Am Samstagabend gegen 18:25 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Stichwort "Verkehrsunfall - Person eingeklemmt" in die Straße "Brannenweg" alarmiert. Hier war ein PKW gegen einen Baum geprallt. Es waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Die Einsatzkräfte halfen der Person aus dem Fahrzeug und nahmen bis zur Übergabe an den Rettungsdienst die Erstbetreuung vor. Parallel wurde der Brandschutz sichergetellt, das Unfallfahrzeug spannungslos geschaltet und die Unfallstelle abgesichert. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Ensatz gegen 20:35 Uhr.

