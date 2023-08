Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ausgelöste Brandmeldeanlage im Marienheim

Schermbeck (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13:05 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck, Altschermbeck und Gahlen mit dem Stichwort "BMA 4 - Personen" in die Erler Straße zum Marienheim alarmiert. Bei der Erkundung des betroffenen Gebäudeabschnitts wurde ein Brandmelder, vermutlich durch Handwerkertätigkeiten ausgelöst, identifiziert. Weitere Schäden konnten im Gebäude nicht festgestellt werden. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und anschließend an die Haustechniker übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 13:30 Uhr.

