POL-GT: Einbruch an der Von-Schell-Straße

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (FK) - Wie bereits veröffentlicht, erhielt eine Seniorin aus Halle (Westf.) am 12. Oktober einen Schockanruf durch einen Unbekannten. Sie übergab in der Folge einen Bargeldbetrag und Schmuck an die Betrüger. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5625107 Zwischenzeitlich konnte ein Phantombild des Abholers gefertigt und veröffentlicht werden. Dieses ist auf dem Fahndungsportal ...

mehr