Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelecfahrer

Römerberg (ots)

Am 03.08.2024 gegen 23:40 Uhr kam es zu einem Unfall In den Rauhweiden in Römerberg. Zwei Zeugen stellten auf einer Grünfläche den 56-jährigen Verletzten fest, der neben seinem Pedelec lag und auf Ansprache nicht reagierte. Die Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Aufgrund des Verletzungs- und Schadensbild ist nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Alleinunfall möglichweise aufgrund vorangegangen Alkoholkonsums auszugehen. Der 56-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das mitgeführte Pedelec war im vorderen Bereich stark beschädigt, was jedoch nicht mit dem Sturzgeschehen in Zusammenhang steht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein weiterer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren das auf die Fahrbahn ragende Vorderrad übersah und darüberfuhr. Am Pedelec entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

