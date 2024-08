Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall verursacht und geflüchtet

Speyer (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 05:15 Uhr kam es in der St.-Guido-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein grauer Mercedes-Benz mit quietschenden Reifen die St.-Guido-Straße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Hierbei fuhr der Fahrzeugführer gegen zwei geparkte PKWs. Der flüchtige Fahrzeugführer schaute anschließend auf einem nahegelegenen Parkplatz nach Schäden an seinem PKW. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der PKW mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Auestraße. Der flüchtige Fahrzeugführer konnte im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Der Gesamtschaden an den beiden PKWs beträgt ca. 4000EUR. Die Ermittlungen zum Beschuldigten dauern noch an.

Mögliche weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

