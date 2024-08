Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrradfahrer

Speyer (ots)

Am 02.08.2024, gegen 07:30 Uhr, kam es an der Vier-Wege-Kreuzung in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Die 37-jährige PKW-Fahrerin aus Speyer befuhr die L528 in Richtung Böhl-Iggelheim. Auf Höhe der Vier-Wege-Kreuzung wollte der 32-jährige Fahrradfahrer aus Ludwigshafen die Fahrbahn überqueren, wobei er die PKW-Fahrerin übersah. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen, an PKW und Fahrrad entstand jeweils leichter Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten beim Fahrradfahrer Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Er kam in ein Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt wurde und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell