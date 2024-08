Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Speyer (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, befuhr der 51-jährige Fahrer eines Großraumtaxis die Landauer Straße in Richtung Gilgenstraße. Die 22-jährige Fahrerin eines Pkws befuhr die Gilgenstraße und wollte an der Kreuzung nach links in die Straße Bartholomäus-Weltz-Platz abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Taxifahrer, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer, sowie ein 22-jähriger Beifahrer des Pkws, wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung wurde während der Verkehrsunfallaufnahme mit Unterstützung der Feuerwehr Speyer gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro.

