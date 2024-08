Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Bild-Infos

Download

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 12:20 Uhr befuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem Pkw die Straße Nachtweide in Richtung der Tullastraße. Der Fahrer verlor mutmaßlich aus medizinischen Gründen das Bewusstsein und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei streifte er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, prallte weiter in die Fahrertür eines dahinter geparkten Fahrzeugs und fuhr anschließend in den Rammschutzbügel eines dahinter befindlichen Baumes. Schlussendlich kollidierte der 81-Jährige frontal mit einem weiteren parkenden Pkw, sodass dieser ca. 3 Meter nach hinten auf einen ca. 3 Meter hohen Baum aufgeschoben wurde. Durch den Verkehrsunfall selbst wurde niemand verletzt. Der 81-jährige Fahrer wurde auf Grund der vorher eintretenden Bewusstlosigkeit in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden an insgesamt vier Fahrzeugen sowie an dem Baum, welcher durch den Unfall umknickte. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell