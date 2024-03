Polizei Mettmann

POL-ME: Vollbrand einer Wohnung in Mehrfamilienhaus - die Polizei ermittelt - Erkrath - 2403105

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Montagabend, 25. März 2024, kam es in Erkrath zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Folgendes war geschehen:

Gegen 22:14 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Kreuzstraße, in dem 16 Parteien leben. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Eine Wohnung im zweiten Obergeschoss stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand.

Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen der Feuerwehr Erkrath konnte nicht verhindert werden, dass das Feuer auch auf die darüber gelegene Wohnung übergriff.

Das Haus musste durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte evakuiert werden. Zwei Personen wurden durch den Brand verletzt. Eine der beiden wurde vom Rettungsdienst ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Löschmaßnahmen wurde die Kreuzung Neanderstraße/Beethovenstraße sowie die Schubertstraße und Bongardstraße gesperrt.

Der Brandort wurde zum Zwecke der Brandursachenermittlung durch die Polizei beschlagnahmt. Eine Brandursache kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht benannt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell