Polizei Mettmann

POL-ME: Bargeld aus Kofferraum gestohlen - Täter flüchtig - Langenfeld - 2403103

Mettmann (ots)

Auf dem Parkplatz des Jahnstadions in Langenfeld wurde eine Seniorin am Freitagmittag, 22. März 2024, von einem bislang unbekannten Mann an ihrem Auto bestohlen. Die Polizei sucht den Täter und bittet um Hinweise.

Das war nach derzeitigen Kenntnissen geschehen:

Gegen 12:50 Uhr befand sich eine 81-jährige Langenfelderin an ihrem geparkten Ford, den sie im Bereich des Jahnstadions an der Jahnstraße abgestellt hatte. Als sie eine Einkaufstasche, in der sie einen Umschlag mit Bargeld mit sich trug, in den Kofferraum ihres Autos legte, wurde sie von einem ihr unbekannten Mann in gebrochenem Deutsch angesprochen. Als die Seniorin misstrauisch wurde, sprach sie eine unbeteiligte Passantin an, woraufhin sich der Mann entfernte und in Richtung Berghausener Straße ging.

Erst später bemerkte die 81-Jährige den Diebstahl des Umschlags, in dem sich eine vierstellige Bargeldsumme befand, und erstattete Anzeige.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 40 bis 50 Jahre alt - südasiatisches Erscheinungsbild - gesetzte Figur - gepflegtes Aussehen - bekleidet mit einem hellen Hemd und einer Jacke - spricht gebrochenes Deutsch

Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die die Tat am Jahnstadion am Freitagmittag (22. März 2024) beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld jederzeit telefonisch unter 02173 / 288 6310 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell