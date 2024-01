Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl

Homburg (ots)

Im Laufe des 15.01.2024 wurde am Bahnhof in Homburg ein schwarz-weißes Jugend-MTB entwendet, welches dort an einem Laternenpfahl angeschlossen war. Es trägt die Aufschrift Woom. Der Schaden wird auf ca. 500 EUR beziffert. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060.)

